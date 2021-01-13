Україна стане майданчиком для світових виробництв, – Петрашко

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорь Петрашко заявив, що ЄС є основним торговельним партнером України з питомою вагою торгівлі товарами 40,7% від загального обсягу зовнішньої торгівлі країни.

«Фактично з 2022 року вже буде відсутність обмеження на торгівлю промисловими товарами з ЄС. Що означає – ні мит, ні квот», – зазначив він.

За його словами, Україна може стати майданчиком для світових виробництв.

«Чому у нас проблема, що не використовують майданчик зараз? А тому, що будь-яка продукція, вироблена у нас, якщо постачається як складова частина для виробника у Німеччині чи у Франції, потребує додаткової сертифікації», – підкреслив міністр.

Петрашко зазначив, що з «промисловим безвізом» українські виробники та експортери зможуть маркувати свою продукцію європейським знаком відповідності (СЕ) та вільно продавати її на ринку ЄС без додаткової сертифікації.