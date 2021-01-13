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Степанов прокоментував низьку ефективність вакцини Sinovac

  • Свідров Олексій
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Вакцина від COVID-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україні повернуть кошти, якщо ефективність вакцини від Sinovac Biotech буде менше 70%.

«Ефективність продукції на момент поставки має бути підтверджена на рівні не менше 70%. Відповідний аналіз повинен бути підтверджений від компанії-виробника. Якщо компанія не буде відповідати цим стандартам, то вона відшкодовує кошти в повному обсязі. Фінансово ми повністю захищені і у нас є банківська гарантія на ці речі», – зазначив він.

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Також, за його словами, очікується підписання контрактів з новими компаніями-виробниками вакцини.

«У найближчі дні ми очікуємо підписання договорів з іншими компаніями-виробниками на підтвердження моїх слів, зараз йдуть технічні моменти», – підкреслив міністр.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилась про пряме постачання вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech і зазначив, що це дуже досвідчена компанія.

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Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання на територію України 1,9 млн вакцин компанії Sinovac Biotech.

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