Кличко обіцяє не підвищувати вартість опалення в Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вартість опалення та гарячого водопостачання цього опалювального сезону не зростатиме.

«Питання тарифів підіймається кожного опалювального сезону. Збільшується вартість електроенергії та газу, що є основними складовими для виробництва тепла та постачання гарячої води. І це є причиною для перегляду тарифів на тепло та гарячу воду. Київ має обґрунтовані та затвердженні розрахунки. Але цього опалювального сезону ціна послуг на опалення та гаряче водопостачання не зміниться!», – зазначив він.

За словами Кличка, кияни можуть самостійно вплинути на суми в платіжках за комуналку та долучитися до програм з енергоощадності.

Нагадаємо, у грудні КМДА затвердила нові тарифи КП «Київтеплоенерго»: за опалення – 1 616,48 грн за 1 Гкал з урахуванням ПДВ (раніше тариф був 1 356,31 грн за 1 Гкал); за гарячу воду – 99,79 грн/кубометр з урахуванням ПДВ (раніше тариф був 85,97 грн/кубометр).