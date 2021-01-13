Вітренко пропонує передати держпакет акцій «Укртранснафти» в управління Міненерго

Т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко пропонує Кабінету міністрів передати держпакет акцій «Укртранснафти» Міністерству енергетики України. Про це повідомив заступник гендиректора «Укртранснафти» Андрій Пасішник.

«Проект міністерства економіки суперечить Політиці власності НАК, затвердженої постановою Кабміну. Оскільки міністерства не мають повноважень діяти від імені держави, як акціонера “Нафтогазу”, така пропозиція є незаконним втручанням», – йдеться в повідомленні.

За його словами, проект також суперечить принципам здійснення права власності.

«Єдиним акціонером та власником 100% акцій АТ “Укртранснафта” є компанія. Прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про передачу акцій АТ “Укртранснафта” в державну власність призведе до припинення права власності на акції», – додав він.

Пасішник зазначив, що , відповідно до Керівних принципів Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) з корпоративного управління на підприємствах держформи власності, має існувати чітке розмежування між функцією державної власності і іншими функціями держави, які можуть впливати на умови діяльності державних компаній.

«Держава повинна дозволити державній компанії бути повністю автономною в її операційній діяльності, спрямованій на досягнення певних цілей, і утримуватися від втручання в її управління», – підкреслив він.