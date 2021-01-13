В Україні встановили граничні тарифи на газ

Президент України Володимир Зеленський зібрав на енергетичну нараду Кабінет Міністрів, представників НКРЕКП, очільника НАК «Нафтогаз України» та фахівців у галузі економіки, електро- та газової енергетики, щоб вирішити питання із зависокими цінами на газ для українців.

«Ринкові ціни на сьогодні завеликі, особливо якщо зважати на пандемію. Ми як держава повинні стояти на захисті своїх громадян, а це означає – в економічному плані теж», – наголосив Володимир Зеленський.

Після цього Уряд ввів граничну ціну на газ, яка збережеться до закінчення опалювального сезону або карантину.

«Сьогодні на нараді під керівництвом Президента України досягнуто рішення про запровадження на час карантину державного регулювання цін на газ. Це не означає, що ми відходимо від ринкового регулювання ціни на газ, але оскільки в даний момент надзвичайно складна ситуація з карантинними обмеженнями, з COVID, з можливістю людей отримувати додаткові доходи, відповідно, буде запроваджено державне регулювання. Орієнтовно сьогодні деякі облгази продають за ціною більше 10 гривень, тобто із запровадженням цього регулювання відбудеться зниження ціни газу більш ніж на 30%», – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка, це рішення має бути впроваджене й повністю запрацює вже з лютого.

«Тобто з першого лютого всі споживачі України будуть сплачувати суттєво менше за природний газ. Можу сказати, що, за нашими даними, середня ціна на газ в Україні в січні була вище, ніж 9600 гривень. Відповідно, ціна буде знижена в середньому для населення України до 6999 гривень», – повідомив Юрій Вітренко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поставив уряду завдання терміново розв’язати питання з тарифами на газ для населення.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Міненерго Юрію Вітренку та Антимонопольному комітету перевірити встановлені тарифи на газ для населення і вартість його доставки.

Підкреслимо, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості запропонувало Кабінету міністрів з 1 лютого 2021 року обмежити ціну на газ для «вразливих» споживачів.