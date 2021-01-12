Мінцифри анонсувало запуск платформи е-демократії «ВзаємоДія»

У 2021 році в Україні запустять платформу е-демократії «ВзаємоДія». Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

«Для Уряду важливо вийти на новий рівень комунікації з громадянами та організаціями громадянського суспільства. Уряд запропонує доступний сервіс для комунікації з органами виконавчої влади, в тому числі для участі в обговоренні проектів державних рішень», – зазначив державний секретар Кабінету Міністрів України Олександр Ярема.

За його словами, перевагами онлайн-платформи стануть, зокрема, економія часу та оптимізація онлайн-простору, зручність та достовірність, відкритість та прозорість комунікації.

Заступник Міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська повідомила, що перші сервіси стануть доступними вже навесні. Загалом на платформі запрацюють, зокрема, такі інструменти: