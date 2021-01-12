Мінцифри анонсувало запуск платформи е-демократії «ВзаємоДія»

У 2021 році в Україні запустять платформу е-демократії «ВзаємоДія». Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
«Для Уряду важливо вийти на новий рівень комунікації з громадянами та організаціями громадянського суспільства. Уряд запропонує доступний сервіс для комунікації з органами виконавчої влади, в тому числі для участі в обговоренні проектів державних рішень», – зазначив державний секретар Кабінету Міністрів України Олександр Ярема.
За його словами, перевагами онлайн-платформи стануть, зокрема, економія часу та оптимізація онлайн-простору, зручність та достовірність, відкритість та прозорість комунікації.
Заступник Міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська повідомила, що перші сервіси стануть доступними вже навесні. Загалом на платформі запрацюють, зокрема, такі інструменти:
- Електронні звернення та електронні запити на інформацію (можливість подати звернення, запити на інформацію в електронній формі, відстежити їх проходження та отримати відповідь);
- Електронні консультації (можливість коментувати проекти нормативно-правових актів, вносити пропозиції щодо їх змісту);
- Електронні опитування (можливість брати участь в опитуваннях під час розроблення державних рішень);
- Електронні петиції (можливість ініціювати або підтримати вже подану до Кабінету Міністрів петицію, відстежити її статус, отримати результат розгляду);
- Електронні конкурси (прозорі конкурсні процедури для відбору проектів інститутів громадського суспільства, яким надаватиметься фінансова підтримка коштом державного бюджету);
- Електронне голосування для обрання складу громадських рад при органах виконавчої влади;
- Громадська експертиза (можливість подати запит для проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, ознайомитися з матеріалами проведених експертиз) та ін.