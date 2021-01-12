Зеленський підписав закон про електронні комунікації

Президент Володимир Зеленський підписав закон №3014 «Про електронні комунікації». Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

«Чинна законодавча база в сфері електронних комунікацій формувалась понад 15 років тому і не відповідала ні сучасним вимогам ринку, ні європейським прагненням України. Підписання закону реформує застарілі регуляторні рамки в сфері електронних комунікацій відповідно до найновіших європейських норм. Це стратегічне рішення для розвитку галузі й необхідний крок на шляху до євроінтеграції та входження нашої країни до Єдиного цифрового ринку ЄС», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що документ наближає Україну до європейських стандартів у сфері електронних комунікацій, а також регулює відносини на ринку — між державою, надавачами та користувачами послуг.

Зокрема, закон передбачає:

зменшення кількості перевірок та регуляторного тиску на компанії у сфері електронних комунікацій;

всі постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг матимуть однакові права та доступ до інфраструктури, запроваджується механізм консультацій з учасниками ринку;

забезпечення конкуренції на ринку електронних комунікацій, що сприятиме залученню інвестицій та покращенню якості послуг для всіх користувачів;

користувачі матимуть можливість обирати окремі види послуг (не в складі пакету послуг) за технічної можливості;

право на отримання вичерпної та чіткої інформації абонентом щодо опису умов договору відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг;

зменшення спаму за рахунок обов’язкової попередньої згоди абонента на отримання інформації та обов’язкова можливість відмови абонента від розсилки;

збільшення штрафу для постачальників електронних комунікацій у разі порушення прав користувачів.

Також законопроект дозволить надати рівний доступ усім громадянам до зв’язку та Інтернету.