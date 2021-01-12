Зеленський прокоментував приїзд Санду

Президент України Володимир Зеленський прокоментував візит голови Республіки Молдова Маї Санду.

«Це початок нових відносин України та Молдови. Нас єднають спільні цінності та позиції щодо питань загальноєвропейського порядку денного. Ми цінуємо, що президент Молдови підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, не боїться називати Крим українським», – написав він у Twitter.

Нагадаємо, 12 січня розпочався офіційний візит президента Молдови Маї Санду в Україну. Наразі проходить зустріч глав держав у форматі «віч-на-віч», після якої заплановані українсько-молдовські переговори в розширеному складі.

Після завершення перемовин очікується підписання двосторонніх документів.