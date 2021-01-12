Голови України та Молдови підписали спільну заяву

Президенти України Республіки Молдова Володимир Зеленський і Президент Майя Санду підписали спільну заяву щодо важливості розвитку українсько-молдовських двосторонніх відносин. Про це повідомляє прес-служба ОП.

Так, держави планують відновити повноцінний діалог на найвищому рівні та надати йому динамічного характеру, створити передумови для переходу від прагматичного до стратегічного характеру взаємодії в інтересах обох держав і народів.

Також заява закріплює взаємну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та Молдови в межах міжнародно визнаних кордонів, а також фіксує готовність сторін взаємодіяти з метою посилення регіональної безпеки, імплементації відповідних угод про асоціацію з ЄС та реалізації стратегічних цілей, спрямованих на набуття повноправного членства у Європейському Союзі.

Також глави держав підписали Меморандум щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу України та Республіки Молдова. Метою підписання документа є зміцнення співпраці між Україною та Молдовою у сфері розвитку інфраструктури, створення нових робочих місць та ефективне використання транзитного потенціалу обох держав.

Для досягнення поставлених цілей передбачено створення автомобільного транспортного коридору, який поєднає Київ і Кишинів. У перспективі цей коридор зменшить шлях між двома містами до п’яти-шести годин, ставши найкоротшим шляхом з Центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи.