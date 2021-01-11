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У Зеленського пройшла нарада щодо тарифів на газ

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до У Зеленського пройшла нарада щодо тарифів на газ
Тарифи на газ

Президент України Володимир Зеленський поставив уряду завдання терміново розв’язати питання з тарифами на газ для населення. Про це повідомляє прес-служба ОП.

«Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян», – зазначив він.

У нараді взяли участь Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр соціальної політики Марина Лазебна, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та його заступники.

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Зазначається, що Кабінет Міністрів готує системні рішення щодо вибудовування балансу на енергетичному ринку.

Юрій Вітренко представив попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка була б справедливою з точки зору споживача.

Рішення, які обговорювалися на енергетичній нараді, передбачають також збереження макрофінансової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку та допоможуть уникнути фінансового дисбалансу.

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Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Міненерго Юрію Вітренку та Антимонопольному комітету перевірити встановлені тарифи на газ для населення і вартість його доставки.

Нагадаємо, при розрахунках за газ можна економити до 40%.

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