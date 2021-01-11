Уряд зобов’язали детально пояснити українцям карантинні обмеження

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів якнайшвидше провести детальну комунікацію з громадськістю щодо карантинних обмежень. Про це повідомляє прес-служба ОП.

«Президент Володимир Зеленський дав доручення уряду якнайшвидше вийти з детальною презентацією всіх обмежень, щоб бізнес розумів, як він може працювати, а також щоб уникнути непорозумінь між владою та людьми», – йдеться в повідомленні.

У свою чергу прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обмеження в значно м’якші, ніж локдауни у європейських країнах. Зокрема, в Україні немає комендантської години, працює транспорт, дозволена робота кіосків, продаються продукти харчування й побутова хімія.

«Нинішній карантин розроблявся на основі карантину вихідного дня, який ми проходили в грудні і який дав серйозне зниження заражень. Ми дозволили всім працювати впродовж свят, усі підприємці мали можливість заробити. Усі санітарно-епідеміологічні служби, Міністерство охорони здоров’я і світовий досвід показують, що після свят обов’язково настає зростання заражень, тому зараз впровадження суворіших норм карантину є дуже правильним рішенням і дасть змогу уникнути катастрофи», – зазначив він.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що продовжувати посилений карантин після 24 січня не планують.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні діє посилений карантин.