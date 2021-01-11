Квитки на поїзд можна буде купити через чат-бот

«Укрзалізниця» має намір запустити чат-бот з функцією продажу квитків в месенджерах Viber і Telegram. Про це повідомила прес-служба компанії.

«Власний чат-бот у Viber та Telegram запускається у співпраці з Visa та технологічним партнером – компанією Middleware Inc. (США) на базі технології Corezoid Hyperautomation Engine», – йдеться в повідомленні.

У вівторок, 12 січня 2021 рокувідбудеться пресконференція на тему: «Укрзалізниця запускає чат-бот у Viber та Telegram з функцією продажу квитків», де і стануть відомі усі подробиці.

Раніше керівник комунікацій та клієнтського маркетингу «Укрзалізниці» Олександр Шевченко показав оновлені вагони компанії.