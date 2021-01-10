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Спорт

Усик і Ломаченко потрапили до рейтингу кращих боксерів за версією Boxing Scene

  • Свідров Олексій
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Олександр Усик та Василь Ломаченко

Портал Boxing Scene представив рейтинг кращих боксерів незалежно від вагових категорій.

В ньому знайшлося місце і для двох представників України – Олександра Усика та Василя Ломамаченко, які зайняли шосте та дев’яте місця.

ТОП-10 P4P за версією Boxing Scene:

  1. Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО);
  2. Наойя Інуе (20-0 17 КО);
  3. Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО);
  4. Еррол Спенс (27-0, 21 КО);
  5. Теофімо Лопес (16-0, 12 КО);
  6. Олександр Усик (18-0, 13 КО);
  7. Артур Бетербієв (15-0, 15 КО);
  8. Хуан Франциско Естрада (41-3, 28 КО);
  9. Василь Ломаченко (14-2, 10 КО);
  10. Джош Тейлор (17-0, 13 КО).
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Нагадаємо, українець Олександр Усик потрапив до рейтингу найкращих боксерів 2020 року за версію Givemesport, зайнявши там 12 місце.

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