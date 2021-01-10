Усик і Ломаченко потрапили до рейтингу кращих боксерів за версією Boxing Scene

Портал Boxing Scene представив рейтинг кращих боксерів незалежно від вагових категорій.

В ньому знайшлося місце і для двох представників України – Олександра Усика та Василя Ломамаченко, які зайняли шосте та дев’яте місця.

ТОП-10 P4P за версією Boxing Scene:

Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО); Наойя Інуе (20-0 17 КО); Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО); Еррол Спенс (27-0, 21 КО); Теофімо Лопес (16-0, 12 КО); Олександр Усик (18-0, 13 КО); Артур Бетербієв (15-0, 15 КО); Хуан Франциско Естрада (41-3, 28 КО); Василь Ломаченко (14-2, 10 КО); Джош Тейлор (17-0, 13 КО).

Нагадаємо, українець Олександр Усик потрапив до рейтингу найкращих боксерів 2020 року за версію Givemesport, зайнявши там 12 місце.