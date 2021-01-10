Система підземних газосховищ працює у штатному режимі, – «Нафтогаз»

Розгерметизація магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» в Полтавській області не вплинула на транзит та роботу ПСГ. Про це повідомили в НАК «Нафтогаз України».

«Вся система підземних газосховищ працює у штатному режимі. Укртрансгаз готовий за необхідності змінити режим відбору газу до ПСГ, щоб в повному обсязі виконати замовлення своїх клієнтів. Також завдяки злагодженим діям операторів ГТС та ПСГ зобов’язання по транзиту природного газу з РФ до країн Європи буде виконано в повному обсязі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 січня поблизу с. Калайдинці Лубенського району внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» (діаметром 1 400 мм) стався вибух із подальшим факельним горінням.