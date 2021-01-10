Держекоінспекція нарахувала 429 тис. грн збитків через порушення правил продажу ялинок

З початку грудня Держекоінспекція виявила 274 порушень правил продажу ялинок, нарахувавши 429 тисяч збитків. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

«Основні “контрольні точки” – наявність бирок на деревах з індивідуальним ідентифікаційним кодом, реєстрація коду в системі Лісогосподарського інформаційно-аналітичного центру та достовірність інформації у накладних продавця», – зазначив він.

За порушення цих вимог інспекція притягнула до адміністративної відповідальності 177 осіб, склавши 235 протоколів про адмінпорушення. 88 матеріали передані на розгляд до судів. Порушники, виявлені ДЕІ, отримали штрафи від 510 до 1700 гривень.

«Окрім штрафних санкцій, недобросовісні продавці також відшкодовували збитки, завдані довкіллю через незаконну торгівлю деревами», – додав Мальований.