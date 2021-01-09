Шмигаль підвів економічні підсумки тижня

У грудні 2020 до державного бюджету надійшло на 32 млрд грн більше, ніж за аналогічний місяць 2019 року. Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«І це в кризовий рік. За відсутності перевірок бізнесу та при повному відшкодуванні ПДВ. Митниця в грудні зібрала на 23,5% більше, ніж було заплановано, а податкова — на 28,8%. Ці цифри є найкращим свідченням того, що наш Уряд ліквідовує схеми, скрутки та контрабанду. Загалом державний бюджет за рік виконано на 101,5%», – зазначив він.

Також, за його словами, завдяки урядовим програмам підтримки бізнесу вдалося зберегти майже 550 тисяч робочих місць. Ключову роль тут зіграла програма по частковому безробіттю, за якою державна підтримка бізнесу склала понад 3 млрд грн. Крім того, завдяки державній підтримці у 2020 році було працевлаштовано більш ніж 600 тисяч українців.

«Товарообіг України у 2020 році склав майже 104 млрд доларів. Торговий дефіцит знизився більш ніж удвічі. Експорт наших товарів за підсумками року знизився лише на 1,7%. Це при тому, що світова торгівля впала на 9%. Вже з 1 січня запрацювали Угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем та Великою Британією. В планах на найближчі роки ще як мінімум 3 угоди про ЗВТ. Також у 2021 році нарешті повноцінно запрацює Експортно-кредитне агентство. Уряд передбачив на це 2 млрд грн», – додав Шмигаль.