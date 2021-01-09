Україна готується укласти контракт на поставку вакцин з іншими виробниками, – Степанов

Протягом наступного тижня будуть укладені контракти на поставку в Україну вакцини від COVID-19 з іншими виробниками. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Основним моментом із точки зору наших перемовин – це було питання часу поставки вакцин, щоб це було якомога раніше. Так як ми з Sinovac Biotech мали домовленості, то ми з ними одразу уклали договір. Найближчим тижнем ми будемо укладати договори з іншими виробниками, з якими ми ведемо перемовини», – зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилась про пряме постачання вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech і зазначив, що це дуже досвідчена компанія.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання на територію України 1,9 млн вакцин компанії Sinovac Biotech.