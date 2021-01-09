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Україна

Мер Тернополя поскаржився на поліцію, яка змушує дотримуватися карантину

  • Свідров Олексій
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Сергій Надал

Мер Тернополя Сергій Надал заявляє, що поліція змушує місто дотримуватися вимог посиленого карантину.

«Центральна влада вчергове не почула думку тернополян. І попри рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, поліція почала масово штрафувати підприємців. Хоча показники захворюваності свідчать: кількість нововиявлених хворих 8 січня – 36, 9 січня – 27. Ці показники значно менші, аніж були, наприклад, восени. Більше того, у мене є інформація про те, що правоохоронці виставлять кордони навколо шкіл, щоб не допустити дітей на навчання, а на директорів навчальних закладів та вчителів будуть відкриті справи. Я не виключаю, що проти членів міської комісії з надзвичайних ситуацій, працівників управлінь можуть також відкрити справи. Це тиск і методи залякування, які використовували ще за часів Януковича», – зазначив він.

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Надал сказав, що у Тернополі воювати з поліцією ніхто не буде.

«Я не можу ризикувати справами на ні в чому не винних педагогів і директорів шкіл, працівників міської ради, а також зірваними планами тих батьків, чиїх дітей в понеділок планують не впустити до школи», – підкреслив мер.

За його словами, у ці вихідні заплановане екстрене засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації.

«Дуже ймовірно, що вони скасують рішення міської комісії і таки введуть локдаун у Тернополі з 11 січня», – додав він.

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Зазначимо, що за минулу добу поліцейські області склали 42 адмінпротоколи та винесли 57 постанов за порушення встановлених правил.

Раніше мер Тернополя заявив, що у місті вирішили не вводити посилений карантин, який запроваджується по всій країні з 8 січня. Він зазначив, що комісія по надзвичайних ситуаціях прийняла рішення не вводити додаткових обмежень і відповідне рішення уже підписане.

Пізніше він сказав, що місто перейде в режим жорсткого карантину, якщо найближчим часом спостерігатиметься зростання захворюваності.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні діє посилений карантин.

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