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Економіка

Президент задоволений тим, як проходять виплати бізнесу

  • Свідров Олексій
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Державний бюджет України на 2021 рік

Президент України Володимир Зеленський задоволений тим, як швидко та ефективно уряду вдалося здійснити виплату часткової компенсації втрат, спричинених карантинними обмеженнями. Про це повідомляє прес-служба ОП.

«Насамперед ми зберегли чимало робочих місць завдяки нашим економічним ініціативам. Ми працюємо для людей. Українці бачать, що держава турбується у скрутну хвилину, так легше пережити будь-які обмеження. По-друге, важливо, що напрацьовано цифрові інструменти, коли не треба стояти в чергах, немає скупчень, коли знищено бюрократичну тяганину, а люди в кілька кліків можуть отримати виплати. Це також зменшує корупційні ризики, адже немає спілкування чиновника та людини. Це яскравий приклад того, якою буде цифрова Україна», – зазначив він.

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Наразі перераховано 3,64 млрд грн. Завершення виплат для всіх відбудеться найближчими днями.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що напрацьовані інструменти довели свою ефективність.

«Завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти понад 500 тисяч робочих місць. Тільки остання програма – компенсація до восьми тисяч гривень на кожного робітника, чий робочий час скорочено, охопила майже 160 тисяч працівників», – сказав він.

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