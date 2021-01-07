Президент задоволений тим, як проходять виплати бізнесу

Президент України Володимир Зеленський задоволений тим, як швидко та ефективно уряду вдалося здійснити виплату часткової компенсації втрат, спричинених карантинними обмеженнями. Про це повідомляє прес-служба ОП.

«Насамперед ми зберегли чимало робочих місць завдяки нашим економічним ініціативам. Ми працюємо для людей. Українці бачать, що держава турбується у скрутну хвилину, так легше пережити будь-які обмеження. По-друге, важливо, що напрацьовано цифрові інструменти, коли не треба стояти в чергах, немає скупчень, коли знищено бюрократичну тяганину, а люди в кілька кліків можуть отримати виплати. Це також зменшує корупційні ризики, адже немає спілкування чиновника та людини. Це яскравий приклад того, якою буде цифрова Україна», – зазначив він.

Наразі перераховано 3,64 млрд грн. Завершення виплат для всіх відбудеться найближчими днями.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що напрацьовані інструменти довели свою ефективність.

«Завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти понад 500 тисяч робочих місць. Тільки остання програма – компенсація до восьми тисяч гривень на кожного робітника, чий робочий час скорочено, охопила майже 160 тисяч працівників», – сказав він.