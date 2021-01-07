Зеленський прокоментував події у США

Президент Володимир Зеленський виступив з критикою спроби захоплення Капітолію США, заявивши про безпрецедентне насильство.

«Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство проти найстарішої та найбільшої демократичної установи у світі – Конгресу США. Нас надихає стійкість Конгресу США, який протягом кількох годин після цієї жахливої атаки провів історичну спільну сесію, яка в переважній більшості підтвердила волю американського народу. Нехай Бог продовжує благословляти Сполучені Штати Америки та нового президента», – написав він у Twitter.

Нагадаємо, на спільному засіданні обох палат Конгресу США було затверджено обрання Байдена президентом.

При цьому прихильники чинного глави держави намагалися штурмувати будівлю Конгресу США. Під час заворушень загинуло чотири людини – одну жінку застрелили в будівлі Капітолія, троє інших загинули в районі навколо будівлі.