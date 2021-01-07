В Україну повертаються четверо українських моряків із судна Captain Khayyam

В Україну повертаються чотири українських громадянина – члени екіпажу танкера Captain Khayyam, який було затримано в територіальних водах Лівії 13 лютого 2016 року. Про це повідомляє прес-служба ОП.

Моряки Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка вже в дорозі додому.

У грудні 2017 року лівійський суд засудив їх до п’яти років ув’язнення.

Оскільки двоє українських моряків мають проблеми зі здоров’ям, представники України неодноразово порушували перед лівійською стороною питання їхнього звільнення з гуманітарних міркувань.

Президент Володимир Зеленський привітав звільнення українських громадян і зазначив, що нарешті вони зможуть відсвяткувати Різдво у колі своїх рідних і близьких.

Також Глава держави подякував за роботу українським дипломатам, Міністерству закордонних справ та іншим відомствам, завдяки яким повернення українців додому стало можливим.

«Українська держава не забуває та не залишає в біді своїх громадян. І ми робимо все можливе, використовуємо всі канали, щоб українці, які хочуть повернутися додому, могли це зробити. Бо держава існує для громадянина, для захисту його прав і свободи. А громадяни захищають нашу країну. Саме так і має бути», – зауважив Президент.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також тримає процес повернення моряків під контролем.

«Президент Володимир Зеленський завжди наполягає на дотриманні одного важливого та непохитного принципу під назвою «Україна не кидає своїх». Це формула поваги нашої держави і громадян. Кожного разу, коли цей принцип підтверджується на практиці, я пишаюся Україною. А для рідних громадян, які повертаються, все простіше. Вони просто нарешті зможуть обійняти своїх близьких», – сказав він.