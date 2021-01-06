13 країн ЄС просять Єврокомісію поділитися вакцинами з Україною

13 країн Європейського союзу звернулися до керівництва Європейскбої комісії з проханням допомогти країнам Східного партнерства в отриманні вакцини від коронавірусу. Про це написав в Twitter кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

Лист підписали міністри закордонних справ Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Швеції.

«В той же час ми вважаємо, що ЄС має піти далі поточних ініціатив і підтримати інших сусідів ЄС – країни Східного партнерства, якщо вони самі цього забажають. Ми вважаємо, що наші кордони не будуть у безпеці, якщо ми не надамо підтримку нашим найближчим сусідам», – йдеться в ньому.

Ці країни закликали Єврокомісію створити для східного партнерства механізм, подібний до того, що був створений для Західних Балкан.

«У контексті наближення саміту Східного партнерства у першій половині 2021 року нам потрібно надіслати сильний і скоординований сигнал щодо стратегічної цінності Східного партнерства. Спрощений доступ до розподілу вакцин для наших східних партнерів міг би стати важливим елементом такого сигналу», – йдеться в зверненні.

Раніше голова державного підприємства “Медичні закупівлі” Арсен Жумаділов заявив, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від COVID-19, перевищивши повноваження.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилась про пряме постачання вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech і зазначив, що це дуже досвідчена компанія.