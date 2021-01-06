Шмигаль доручив перевірити інформацію про підпільну вакцинацію

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення перевірити інформацію про можливу підпільну вакцинацію від коронавірусу депутатів і топ-чиновників.

«Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, оприлюднену в ЗМІ, щодо можливої підпільної вакцинації препаратами невідомого походження. І одразу повідомлю власну позицію. Я є прихильником вакцинації. Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, що працюють на передовій боротьби з COVID-19. Сам буду вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки», – написав він у Telegram.

Шмигаль нагадав, що Україна очікує першу партію вакцин – 1,9 млн доз від Sinovac Biotech. Крім цього, керівництво країни проводить перемовини з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування.

Раніше бізнесмен Михайло Бродський у своїй колонці у ЗМІ заявив, що низка народних депутатів і представників уряду таємно вакцинувалися проти COVID-19 нелегально завезеною до України з Ізраїлю вакциною Pfizer.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилась про пряме постачання вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech і зазначив, що це дуже досвідчена компанія.

Нагадаємо, що вакцинація в Україні може розпочатися 1 березня 2021 року, а українці, які відносяться до групи ризику, зможуть розраховувати на безкоштовне отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.