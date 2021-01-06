Ціна на електроенергію для населення значно нижче ринкової, – Вітренко

Т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що ціна на електроенергію для побутових споживачів (населення) значно нижче ринкової, але люди все одно незадоволені, тому що у них мало грошей на оплату електроенергії навіть за такими цінами.

«Ціна на електроенергію на оптовому ринку України в середньому є нижчою за ціни у європейських сусідів, тарифи на передачу та розподіл в середньому є значно нижчими, але великі промислові споживачі все одно незадоволені, тому що одним потрібна стабільність, іншим гнучкість, всім потрібна прогнозованість, а цього на ринку не вистачає», – написав він у Facebook.

За його словами, у найбільшого виробника відносно низька виробнича собіварність, але йому все одно катастрофічно не вистачає грошей, тому що це дійна корова, та й ще в клітці з хижаками.

«У “зелених” виробників високий тариф, за яким держава зобов’язалась викуповувати електроенергію, але вони незадоволені, тому що держава перед ними заборгувала. У теплової генерації є потужне лоббі, низькі податки на викиди, але виробники все одно незадоволені, зокрема через те, як працює оптовий ринок», – додав Вітренко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив строк дії Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО).