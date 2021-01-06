Україна упродовж 60 днів подасть зауваження до іранського проєкту звіту, – Єнін

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін заявив, що Україна разом з іншими зацікавленим сторонами упродовж 60 днів доопрацює отриманий від іранської сторони проект технічного звіту щодо обставин катастрофи літака Boeing 737 компанії «Міжнародні авіалінії України» і подасть до нього свої зауваження та пропозиції. Про це повідомляє «Громадське радіо».

«Чому важливий технічний звіт? По-перше, він встановлює всі причини катастрофи. По-друге, саме на основі технічного звіту іранська сторона буде змушена виробити весь комплекс заходів з усунення прогалин і недоліків у системі забезпечення безпеки у небі над Іраном. По-третє, саме матеріали технічного розслідування ляжуть в основу кримінального провадження із притягнення до кримінальної відповідальності усіх причетних до цієї катастрофи посадовців. По-четверте, саме на основі результатів технічного розслідування значною мірою буде визначатися розмір компенсацій, які іранська сторона має сплатити родичам загиблих», – зазнчив він.

Єнін підкреслив, що від іранської сторони отриманий лише проект технічного звіту, який потребує доопрацювання з боку інших країн-учасниць технічного розслідування, зокрема держави-експлуатанта, держави-виробника повітряного судна, в даному разі США, та інших зацікавлених сторін.

«Ми цю роботу надзвичайно ретельно протягом найближчого часу зробимо. Далі іранська сторона має або врахувати, або не врахувати наші зауваження і пропозиції, про що в подальшому буде проінформована Рада ICAO. Це буде результат консолідованої праці. На сьогодні важко встановити конкретну дату, але я більш ніж переконаний, що ми вкладемося у встановлений конвенцію 60-денний термін», – додав заступник міністра закордонних справ.

Раніше стало відомо, що влада Ірану виплатить по 150 тисяч доларів родинам кожної з жертв катастрофи літака МАУ під Тегераном.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року внаслідок авіакатастрофи загинуло 176 пасажирів та членів екіпажу, серед яких 11 українців. Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактами умисного вбивства, знищення чужого майна та порушення правил безпеки руху повітряного транспорту (п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.194, ч.3 ст. 276 КК України).