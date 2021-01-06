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Україна

Україна перевела військові звання до стандартів НАТО

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до Україна перевела військові звання до стандартів НАТО
Андрій Таран

Міністр оборони України Андрій Таран підписав указ про переведення українських військових звань на коди військових рангів НАТО за стандартом НАТО STANAG 2116. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

«Зазначений Перелік встановлює відповідність кодифікації військових звань військовослужбовців Збройних Сил України військовим рангам НАТО. Це ще один крок, що забезпечує взаємосумісність зі збройними силами держав—членів Альянсу», – зазначив він.

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За його словами, підписаний наказ започатковує євроатлантичну трансформацію існуючої системи кадрового менеджменту на управління кар’єрою військовослужбовців за військовими званнями. У свою чергу, це стане складовою частиною проєкту Концепції військової кадрової політики Збройних Сил України до 2025 року.

«Дані рішення покликані змінити систему управління кар’єрою радянського зразка на сучасну, прийняту в арміях провідних держав. Фактично, це керівництво до дій кадровим органам переходити на нову філософію роботи, що передбачає створення кар’єрної мапи кожному солдату, сержанту, офіцеру щодо його підготовки, зростання та забезпечення», – додав Таран

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