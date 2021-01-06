Тернопіль не буде вводити посилений карантин, – мер

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що місто відмовляєтся вводити жорсткий карантин з 8 січня.

«У нас, навпаки, є тенденція до зменшення кількості людей, які хворіють, які перебувають у лікувальних закладах з COVID-19. Практично немає хворих серед дітей та працівників закладів освіти. Тому комісія увалила рішення не запроваджувати ніяких додаткових обмежень до тих, які діяли раніше», – зазначив він.

За його словами, з 11 січня учні повертаються до навчання. Молодші класи – щодня, а старші – за змішаною формою. Крім того, суб’єктам господарювання було рекомендовано не припиняти свою діяльність, а здійснювати її за раніше ухваленими правилами.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні буде діяти посилений карантин.