Степанов розкритикував роботу ДП «Медзакупівлі»

Міністерство охорони здоров’я вважає діяльність державного підприємства «Медичні закупівлі України» неефктивною. Про це заявив очільник відомства Максим Степанов.

«У нього є одна функція – за кошти держави провести закупівлі, купити важливі для країни ліки. У 2020 році МОЗ доручило ДП провести закупки по 483 позиціях лікарських засобів. Треба було провести тендери, отримано було в середині року. Станом на 31 грудня тендери по 103 позиціях було провалено. 20% від загальної кількості усіх найменувань… а за цим всім стоять життя українців. Це препарати для пацієнтів з онкологією, для лікування кардіозахворювань, по кардіогрупі все було практично провалено», – зазначив він.

За його словами, МОЗ буде перестраховуватися та купувати з інших джерел.

Раніше ДП«Медичні закупівлі України» заявило про блокування його роботи через незатвердження Міністерством охорони здоров’я тимчасового плану використання бюджетних коштів на 2021 рік, що не дає змоги фінансувати операційну діяльність ДП.

Нагадаємо, до цього голова державного підприємства Арсен Жумаділов заявив, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від COVID-19, перевищивши повноваження.