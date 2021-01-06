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Кабмін дозволив продавати побутову хімію під час послиненого карантину

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до Кабмін дозволив продавати побутову хімію під час послиненого карантину
Карантин в Україні

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан заявив, що Уряд конкретизував список товарів, дозволених до продажу під час карантину в Україні.

«На позачерговому засіданні Кабміну сьогодні рішень щодо нових дат локдауну не приймалося. За ініціативи голови МОЗ Максима Степанова було конкретизовано перелік товарів, які можуть підпадати під заборону продажу на час локдауну… Було добавлено можливість продажу побутової хімії і друкованої преси. Ці зміни МОЗ сьогодні додав до списку товарів, які можна придбати», – зазначив він.

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За його словами, МОЗ ще озвучить перелік дозволів та заборон перед локдауном. 

4 січня з′явилася інформація, що на період січневого локдауну супермаркетам заборонили продавати побутову хімію, одяг, пресу та інші товари повсякденного вжитку.

Пізніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

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Нагадаємо, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні буде діяти посилений карантин.

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