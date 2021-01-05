Українці зможуть змінити постачальника газу через «Ощадбанк»

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава робить черговий крок для впровадження справедливих та прозорих правил на ринку газу.

«Вже із середини січня договір на постачання газу з державною компанією «Нафтогаз» можна буде укласти у відділенні державного Ощадбанку. Це партнерство двох державних компаній, яке дає можливість для людей в усіх куточках країни просто та зручно змінити постачальника газу та отримати найкращу ціну на блакитне паливо», – зазначив він.

Шмигаль також нагадав, що це можна зробити також онлайн.

«Ми поставили собі завдання створити прозорий та справедливий ринок газу. І крок за кроком рухаємося у цьому напрямку. Водночас Міністерство енергетики, за моїм дорученням, разом з Антимонопольним комітетом перевіряє всі складові тарифів, зокрема тариф на транспортування газу», – додав прем’єр.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Міненерго Юрію Вітренку та Антимонопольному комітету перевірити встановлені тарифи на газ для населення і вартість його доставки.

Нагадаємо, при розрахунках за газ можна економити до 40%.