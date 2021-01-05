МОЗ має намір ввести електронний кабінет пацієнта

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров’я планує ввести електронний кабінет пацієнта, в якому б містилася вся медична інформація про людину.

«Перш за все, ми хочемо впровадити електронний кабінет пацієнта. У тому числі з інтеграцією його з сервісом “Дія”, що дозволить пацієнту бачити його електронну медичну карту», – зазначив він.

За його словами, це також дозволить укладати декларації з лікарем онлайн, а також надасть доступ до власних даних.

«У кабінеті пацієнта зібрана вся інформація щодо вас. Інформація, з якою ви просто приходите до лікаря, він входить в ваш кабінет пацієнта і відразу бачить всі дані, які там зібрані », – сказав Степанов.