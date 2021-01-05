МОЗ заблокувало роботу ДП «Медзакупівлі»

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» заявило про блокування його роботи через незатвердження Міністерством охорони здоров’я тимчасового плану використання бюджетних коштів на 2021 рік, що не дає змоги фінансувати операційну діяльність ДП.

Зазначається, що вони не можуть приймати та розвозити товари. Це стосується ліків та медвиробів, що закуплені за державними програмами МОЗ України. Зокрема, за такими напрямками як дитяча та доросла онкологія, дитяча та доросла гемофілія, ДЦП, розсіяний склероз, АРВ терапія, препарати для лікування дихальних розладів новонароджених тощо. Це також стосується засобів індивідуального захисту та товарів, що закуплені для протидії COVID-19, зокрема захисних костюмів та халатів, медичних масок, експрес-тестів на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та лікарських засобів.

Держпідприємство також не може збирати інформацію про залишки медичних товарів на місцях, а також дані, що необхідні для формування національної статистики щодо протидії COVID-19. Під загрозою перебуває функціонування системи MedData, оскільки необхідно провести закупівлю потужності серверів (попередній договір був обмежений 2020 роком).

Крім того, МЗУ заявляє, що відсутність фінансування не дозволяє підписувати і обмінюватися документами з логістичними партнерами, постачальниками, Держказначейством, Міністерством охорони здоров’я та іншими структурами, здійснювати облік товарів, формувати звіти з виконання бюджетних програм, закривати передоплати Держказначейства, а також проводити антикорупційну експертизу контрагентів.

«Ми звертаємось до Кабінет Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України та всіх залучених до цього процесу державних структур. Такі документи як номенклатура товарів до закупівлі, паспорти бюджетних програм та план використання бюджетних коштів на 2021 рік, які, окрім іншого, забезпечують операційну діяльність підприємства, мають бути невідкладно затверджені. Щоденне зволікання наражає на небезпеку пацієнтів, створює незручності постачальникам, наносить шкоду репутації ДП, як надійного закупівельника», – йдеться в повідомленні.