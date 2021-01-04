Підприємцям виплатили 3,6 млрд грн, – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава виплатила 3,6 млрд грн допомоги для підприємців та найманих працівників.

«31 грудня завершилося приймання заявок на отримання 8 тис. грн одноразової допомоги для тих людей, чия господарська діяльність страждає внаслідок карантинних обмежень. Загалом для отримання такої допомоги звернулося понад 480 тисяч осіб», – йдеться в повідомленні.

Він підкреслив, що Пенсійним фондом вже профінансовано майже 456 тисяч заявок. Наразі кошти не перераховано переважно тим, хто зареєструвався в останні дні минулого року. Можу запевнити, що ці громадяни отримають належну їм допомогу протягом першої половини січня.

Шмигаль нагадав, що ФОПи першої групи звільнені від обчислення та сплати ЄСВ за себе на період із 1 грудня 2020 року до 31 травня 2021 року. Підтримка мікропідприємництва та збереження робочих місць — пріоритетна політика Уряду, і програми підтримки МСБ це яскраво демонструють.