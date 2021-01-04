КСУ розгляне відсторонення Тупицького

5 січня 2020 року Конституційний суд України розгляне питання про тимчасове відсторонення від посади глави суду Олександра Тупицького. Про це повідомила представник ВР в КСУ, нардеп «Слуги народу» Ольга Совгиря.

«За наявною інформацією 5 січня призначено збори суддів Конституційного Суду, на яких будуть розглядатися питання щодо указу президента України “Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України” від 29 грудня 2020 року № 607/2020 (щодо відсторонення Тупицького О.М. від посади судді Конституційного Суду строком на 2 місяці)», – йдеться в повідомленні.

За її словами, указ президента є чинним і обов’язковим для виконання на території України. А на зборах суддів можуть вирішуватися питання виключно про подальшу організацію роботи суду.

«Питання про конституційність зазначеного Указу Президента може бути розглянуто Конституційним Судом виключно у разі подання до Суду відповідного конституційного подання в порядку, передбаченому Конституцією і Законом “Про Конституційний Суд України”. Рішення щодо конституційності будь-якого акту, зокрема і Указу Президента, може бути ухвалено виключно на пленарному засіданні», – додала Совгиря.

Нагадаємо, 29 грудня Зеленський скликав термінове засідання РНБО, на якому, зокрема, розглядалися питання вирішення конституційної кризи в Україні. Після цього президент підписав указ про відсторонення Тупицького з посади на два місяці.

У КСУ зазначили, що президент вийшов за межі своїх повноважень, а його указ є «юридично нікчемним».