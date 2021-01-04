В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на COVID-19

В останні тижні в Україні зменшується кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 і зростає кількість тих, хто одужав. Про це повідомляє прес-служб ОП.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що на сьогодні на госпіталізації перебувають 22 802 особи, а п’ять тижнів тому таких було в середньому 28-29 тис.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що в країні також спостерігається зменшення захворюваності на пневмонію.

«За останній тиждень було зафіксовано 19,5 тис. випадків, тоді як, наприклад, з 9 по 15 листопада – майже 39 тис. Водночас очільник МОЗ вважає, що існує ймовірність зростання кількості хворих на коронавірус після новорічних свят. До того ж очікується зростання сезонної захворюваності на грип», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що президент Володимир Зеленський дав доручення всебічно проаналізувати динаміку захворюваності на COVID-19 після святкування Нового року.