Усик потрапив до рейтингу кращих боксерів року від Givemesport

Українець Олександр Усик потрапив до рейтингу найкращих боксерів 2020 року за версію Givemesport, зайнявши там 12 місце.
«Українець з зубастою посмішкою і танцюючими ногами почав рік в ролі того, хто набирає силу в надважкій вазі. У жовтні він зустрівся з Дереком Чісорою в його традиційній ролі воротаря еліти. Усика стурбувала груба тактика британця, але він виграв рішенням суддів. Цього було досить, щоб зробити його обов’язковим претендентом на титул WBO Ентоні Джошуа», – йдеться в повідомленні.
Очолив рейтинг чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі. До трійка найкращих також увійшли Теофімо Лопес та Еррол Спенс.
ТОП-15 найкращих боксерів:
- Тайсон Ф’юрі
- Теофімо Лопес
- Еррол Спенс
- Джервонта Девіс
- Ентоні Джошуа
- Сауль Альварес
- Наоя Іноуе
- Олександр Повєткін
- Роман Гонсалес
- Теренс Кроуфорд
- Джозеф Джойс
- Олександр Усик
- Джермелл Чарло
- Джермалл Чарло
- Геннадій Головкін
Раніше стало відомо, що Джошуа не дозволять відкласти бій з Усиком.