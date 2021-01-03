Усик потрапив до рейтингу кращих боксерів року від Givemesport

Українець Олександр Усик потрапив до рейтингу найкращих боксерів 2020 року за версію Givemesport, зайнявши там 12 місце.

«Українець з зубастою посмішкою і танцюючими ногами почав рік в ролі того, хто набирає силу в надважкій вазі. У жовтні він зустрівся з Дереком Чісорою в його традиційній ролі воротаря еліти. Усика стурбувала груба тактика британця, але він виграв рішенням суддів. Цього було досить, щоб зробити його обов’язковим претендентом на титул WBO Ентоні Джошуа», – йдеться в повідомленні.

Очолив рейтинг чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі. До трійка найкращих також увійшли Теофімо Лопес та Еррол Спенс.

ТОП-15 найкращих боксерів:

Тайсон Ф’юрі Теофімо Лопес Еррол Спенс Джервонта Девіс Ентоні Джошуа Сауль Альварес Наоя Іноуе Олександр Повєткін Роман Гонсалес Теренс Кроуфорд Джозеф Джойс Олександр Усик Джермелл Чарло Джермалл Чарло Геннадій Головкін

Раніше стало відомо, що Джошуа не дозволять відкласти бій з Усиком.