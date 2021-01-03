fbpx
Здоров'я

Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від COVID-19, – Жумаділов

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від COVID-19, – Жумаділов
вакцина від COVID-19

Голова державного підприємства “Медичні закупівлі” Арсен Жумаділов заявив, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від COVID-19, перевищивши повноваження.

Степанов з весни, протягом всього літа, осені декларував, що веде переговори з виробниками вакцин. У “Медичних закупівлях” вважають, що за цей час потрібно було підписати принаймні 4-5 угод із кількома виробниками, що виробляють вакцини за різними технологіями: РНК/ДНК, інактивований вірус, послаблений вірус, векторна вакцина, білкова вакцина.

Однак тільки 10 грудня МОЗ уповноважило держпідприємство на проведення закупівлі.

21 грудня Степанов повідомив про зрив переговорів з виробниками вакцин, бо “державне підприємство вимагає банківську гарантію на передоплату”. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль після цього доручив працювати з ринком виключно через МОЗ. Степанов цього ж дня підтвердив, що всі дії щодо закупівлі вакцини мають погоджуватись міністерством.

“Чи-то через нерозуміння специфіки функціонування фінансових інструментів, чи-то із умислом усунути ДП від прямих переговорів, міністр видав цю нашу вимогу до постачальників як загрозу зриву”, – написав Жумаділов.

Читайте також:  Україна буде вакцинувати громадян з тимчасово окупованих територій

Він зауважив, що виробник у той ж день був готовий дати банківську гарантію на передоплату.

“Постачальник, який нами був законтрактований зараз (Лекхім), теж надав банківську гарантію на всю суму передоплати. Наразі це є одним з ключових аргументів, чому українці можуть не хвилюватись за кошти”, – додав Жумаділов.

Держслужбовець пояснив, що “вступати у конфронтацію зі Степановим щодо його зловживанням службовим становищем означало, що, громадяни України отримають доступ до вакцини із запізненням у щонайменше два місяці”.

“Тож, виконуючи усне доручення міністра, в наступні дні ми надіслали в МОЗ наші пропозиції правок до договорів про закупівлю вакцини з кількома постачальниками на погодження, як того вимагав Степанов. Станом на ранок 28 грудня ми отримали відповідь та зелене світло лише по одному. З ним і був укладений договір”, – сказав Жумаділов.

Керівник ДП “Медичні закупівлі” вважає, що МОЗ не дотрималося принципу розділення функцій політичного органу та закупівельної агенції задля уникнення зловживання повноваженнями.

Читайте також:  Шмигаль назвав офіційні дати посиленого карантину в Україні

“Міністр, по суті, сам визначив постачальника. За моєю інформацією, Україна могла отримати ціну щонайменше на 1 дол. США нижчу від фінальної, якби ДП вело переговори самостійно, створивши конкуретний тиск на постачальника. Станом на сьогодні ми дійсно могли мати вже два контракти, а не один, по двох різних вакцинах”, – пояснив він.

“МОЗ в принципі не повинен займатись закупівлями. Функціонування окремої закупівельної агенції і є запорукою наявності достатньої експертизи, розуміння ринків, організаційної спроможності для реалізації подібних складних закупівель. ДП насправді за кількома договорами вже працює і з Pfizer, і з AstraZeneca по закупівлях онкологічних та інших препаратів”, – підсумував він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилась про пряме постачання вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech і зазначив, що це дуже досвідчена компанія.

Переглядів: 10

Читайте також: