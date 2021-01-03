Палкін розповів, скільки команд повинно бути в УПЛ

14 команд в Українській Прем’єр-лізі – це найбільш невдалий варіант для проведення чемпіонату. З такою думкою виступив генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін.

«Ви знаєте, 14 команд це був, чи є, такий перехідний період. Взагалі, 14 команд – це найбільш невдалий варіант для проведення чемпіонату. Це 26 турів, що занадто мало. Ми не зможемо тримати себе в тонусі, якщо у нас буде в сезоні всього 26 матчів. Але оскільки цей сезон просто маленький – там і пандемія, зупинялися, футболісти всі хворіли, а в 2021 році і збірні будуть. Тому для нас 26 турів – це може навіть десь і везіння», – зазначив він.

Палкін нагадав, що вже з наступного сезону в УПЛ буде 16 клубів.

«Якщо дивитися по стандарту, то це – ідеальний баланс для нашого чемпіонату. Але головне питання – якість команд, які гратимуть. Чесно кажучи, я не впевнений, що у нас набереться 16 команд, які реально будуть відповідати рівню вищої ліги», – додав представник «Шахтар».