Мовний омбудсмен розповів, хто буде складати іспит з мови

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, що складати іспит з української мови відповідно до закону мають насамперед державні службовці та особи, які набувають громадянства.

«Насамперед це стосуватиметься тих, хто претендує на державну службу, – це будуть і міністри, і чиновники, керівники обласних державних, районних адміністрацій, держпідприємств, прокурори. Тобто ті, хто займатиметься безпосередньо діяльністю, пов’язаною з державною владою. Стосовно іншої категорії – це і ті громадяни, які набувають громадянства. Це громадяни інших країн, які склавши державний іспит, мають право отримати громадянство нашої держави», – зазначив він.

Кремінь додав, що деякі категорії не складатимуть іспит у 2021 році.

«Це стосується насамперед депутатів, така вже норма закону, нічого не поробиш, і правоохоронні структури», – сказав він.

Раніше Кабмін утвердив заходи для популяризації української мови.

Нагадаємо, з 16 січня 2021 року сфера обслуговування повинна перейти виключно на українську мову.