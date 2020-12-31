При розрахунках за газ можна економити до 40%, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що державні компанії можуть допомогти населенню заощадити на рахунках за газ. Про це повідомляє прес-служба ОП.

«Державні компанії для того й потрібні, щоб працювати в інтересах суспільства, створювати вигідні можливості для звичайних людей. “Нафтогаз” має чітко показати українцям, як компанія забезпечить газ дешевше», – зазначив він.

Зеленський підкреслив, що вже обговорив з головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим питання цін для населення.

На сьогодні в Україні постачання газу для домогосподарств здійснюють понад 50 компаній. Залежно від постачальника та регіону, ціни на газ відрізняються суттєво. Наприклад, ціна на газ на січень 2021 року від ГК «Нафтогаз України» становить 7,22 грн/куб. м з ПДВ, тоді як ціна обласних газзбутів у середньому дорівнює 9,9 грн/куб. м з ПДВ.

Приватні постачальники в різних регіонах України інколи встановлюють ціну на газ для населення на 30-40% вище, ніж ГК «Нафтогаз України».

«”Нафтогаз” буде пропонувати найменші ціни на ринку. І буде боротися за зменшення ціни, незважаючи на ринок. У нас COVID-19, і людям треба допомагати», – додав президент.

Державна Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» стабільно пропонує одну з найнижчих цін на ринку. Кожен побутовий споживач газу в Україні може вільно змінити постачальника, обравши державну компанію. Це особливо важливо для тих українців, які використовують газ для опалення приватних будинків. Йдеться про понад 6 млн домогосподарств. Обравши ГК «Нафтогаз України», вже в січні кожне з таких домогосподарств у середньому може зекономити понад 600 гривень.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Міненерго Юрію Вітренку та Антимонопольному комітету перевірити встановлені тарифи на газ для населення і вартість його доставки.