Зеленський прокоментував закупівлю вакцини Sinovac Biotech

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилась про пряме постачання вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech і зазначив, що це дуже досвідчена компанія.

«Вона виробляє щороку сотні мільйонів доз різних вакцин, їхня якість визнана у світі. Це факт. Простий, надійний, не спекулятивний факт. Незалежно від обов’язкового хайпу з боку політичних чи антивакцинних опонентів. Великий плюс цієї вакцини в тому, що її розробка не була заполітизованим завданням. Вона не використовується для просування чиїхось геополітичних амбіцій. Це ще один факт. Просто надійна вакцина задля життя, а не політична пропаганда заради вигоди», – зазначив він.

За його словами, в Україні вакцина буде у найкоротші терміни – після її офіційної реєстрації в країні-виробнику, або в одній з країн Європи, або у США. За його словами, це може статися на початку січня.

«Чому контракт підписаний ще до реєстрації? Так роблять усі країни світу та з усіма вакцинами: контрактують обсяг, коли зрозуміло, що буде надійний препарат, а постачання та щеплення починають відразу після завершення офіційних процедур. Аби не гаяти дорогоцінний час», – додав він.

Зеленський підкреслив, що спочатку Україна отримає 1,9 мільйона доз від Sinovac. Це на додачу до 8 мільйонів доз, які будуть отримані через глобальний механізм COVAX. При цьому, ведуться переговори з іншими виробниками, чия продукція визнана світом як ефективна та безпечна.