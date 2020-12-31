В ОП зазначили, що рішення щодо карантину були правильними

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що загальні рішення щодо карантину були правильними, робота влади ніколи не зупинялась і нині триває.

«Розрахунки вчених доводять: вдалось уникнути масштабної трагедії – без жорсткого карантину навесні та адаптивного влітку кількість смертей від COVID-19 в Україні до кінця року могла скласти 125-145 тисяч», – зазначив він.

За його словами, Україна має меншу відносну смертність (від кількості заражень) порівняно з Великою Британією, Францією чи Італією.

«Незважаючи на світову кризу, падіння української економіки 2020 року складе близько 5%. Це точно кращий результат, ніж прогнозували нам вчені та показують багато інших країн», – додав Єрмак.

Віг також підкреслив, що Україна зберігає макроекономічну стабільність і вчасно виплачує борги. Як би не критикували президентські програми «Велике будівництво», дешевого кредитування та інші заходи підтримки економіки, саме вони допомогли пом’якшити економічне падіння