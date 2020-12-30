Україна підписала контракт на 1,9 млн доз вакцини проти COVID-19

Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання на територію України в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech проти респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомляє прес-служба ОП.

«Sinovac Biotech є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин. Щорічно вона виготовляє від 300 до 500 мільйонів доз вакцин, які схвалені в 34 країнах світу. Компанія розробила та вивела на ринок вакцини проти гепатиту А і В, вірусів грипу, включно з пташиним, паротиту. Рішення про закупівлю вакцини Sinovac Biotech проти COVID-19 у кількості 50 мільйонів доз вже ухвалила зокрема Туреччина», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що переговори велися з вересня 2020 року.

В МОЗ підкреслили, що вакцина Sinovac Biotech буде використовуватися для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією.

Договір щодо постачання на територію нашої держави підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ «Лекхім», яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні. Йдеться про закупівлю 1 913 316 доз за ціною 504 грн за дозу.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна готова до проведення вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Також міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що Україна отримає 16 млн доз вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX.

Нагадаємо, що вакцинація в Україні може розпочатися 1 березня 2021 року, а українці, які відносяться до групи ризику, зможуть розраховувати на безкоштовне отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.