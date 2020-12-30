Середня пенсія в Україні зросла на 400 грн

Середня пенсія склала понад 3 400 гривень та зросла майже на 400 гривень за рік. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«На початок року у нас 4 мільйони пенсіонерів отримували пенсії нижче 2000 гривень, а зараз таких людей 1,8 мільйона. Тобто для 2,2 мільйона людей ми вивели пенсії понад цю ганебну межу», – зазначила вона.

Також відомство запропонувало ряд законодавчих ініціатив, які дозволять:

забезпечити ефективну роботу всіх трьох рівнів пенсійної системи України, щоб наші громадяни мали, солідарну та накопичувальну пенсію, і, зрештою, гідне життя в поважному віці, отримували від роботодавців додаткове пенсійне забезпечення за роботу в шкідливих та важких умовах;

поновити справедливість з індексацією пенсій: визначити дату щорічної індексації пенсій – 1 березня, здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;

вирішити проблеми з пенсійним забезпеченням осіб, які потребують окремої уваги, зокрема призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність, та подібні питання».

Нагадаємо, в Україні зросли прожитковий мінімум і мінімальна пенсія.