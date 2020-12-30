Марченко обіцяє стабільний курс гривні

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що курс гривні буде стабільні, закликавши українців не звертати уваги на обмінники.

«Я хочу, щоб українці менше звертали уваги на обмінники. Курс національної валюти буде стабільним. Це – ключове. Немає жодних передумов, аби було інакше. Це також – і позиція НБУ, який має стабільні передумови. По іншому бути не може. Тому не варто перейматися незначними ситуативними коливаннями», – зазначив він.

Також Марченко підкреслив, що зниження курсу – не завжди і не всім є добре.

«Тому я кажу саме про стабілізацію. Коливання мають відбуватися у межах певних параметрів. Різкі девальвація або ревальвація — це вже погано. Різке зміцнення гривні робить вітчизняну економіку менш конкурентоспроможною», – додав міністр.

Він підкреслив, що середньорічний курс закладений на рівні 29,1 грн, щоб мати можливість у випадку різних сценаріїв бути готовими здійснити усі державні видатки.