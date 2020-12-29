Учасники ЗНО зможуть отримувати грошові винагороди за високі результати

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що необхідно заохочувати та матеріально підтримувати обдарованих учнів, які своїми досягненнями у навчанні сприяють підвищенню авторитету нашої держави на міжнародній арені та засвідчують високий рівень освіти в Україні.

Тому 28 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України схвалив проект Указу президента України про премію учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які здобули повну загальну середню освіту та отримали максимальну кількість балів за результатами ЗНО.

Проектом документа передбачається заснування 20 щорічних премій, які виплачуватимуться одноразово. Кожна Премія становитиме 5 тисяч гривень.

Премії призначатимуться відповідно до результатів ЗНО учасників, які набрали 200 балів із двох і більше навчальних предметів.

Нагадаємо, реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року розпочнеться 5 січня і триватиме до 19 січня включно.