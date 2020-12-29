Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що Україна отримала 3,7 млрд грн інвестицій від перших концесійних договорів.

Зазначається, що у 2020 році Уряд та Мінекономіки вдосконалило законодавство щодо державно-приватного партнерства, що дозволило укласти перші успішні концесійні договори. Зокрема, йдеться про порти «Херсон» та «Ольвія».

Також Парламент прийняв Закон про державну підтримку інвестиційних проектів, що дасть можливість Уряду активніше проводити переговори з інвесторами та залучати інвестиції в Україну на конкурентних умовах.

«До прийняття Закону не існувало дієвих інструментів для залучення великих інвесторів, що готові вкладати в українські підприємства понад 20 млн євро. Тепер ми можемо надати таким інвесторам певні преференційні умови, що відповідає практиці розвинутих країн світу», – зазначив Петрашко.

За його словами, на 2021 було відібрано 56 проектів, 36 з яких буде профінансовано за рахунок державних капітальних вкладень. Для цього в державному бюджеті передбачено 4 млрд грн, що 3,5 рази більше ніж 2020 року.

З них 2,5 млрд грн будуть спрямовані на державні інвестиційні проекти, що реалізуються у медичній сфері.