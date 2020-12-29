ЗСУ отримають три нові українські літаки Ан-178, – Зеленський

Збройні сили України отримають три нові військово-транспортні літаки Ан-178, які будуть використовуватися для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Ці нові літаки будуть побудовані українськими громадянами, з українських комплектуючих, для українських інтересів. Власне так, як це й повинно бути», – зазначив він.

За його словами, багато міжнародних партнерів виявляють значний інтерес до літаків сімейства «Ан», зокрема до військово-транспортних зразків.

«Та водночас, і це логічно, вони завжди мене запитують і цікавляться, чи прийняті ці літаки на озброєння в Україні? Саме тому цей крок – двічі важливий. Він зміцнює обороноздатність України та сприятиме залученню українських та іноземних інвестицій», – підкреслив Зеленський.

Президент найближчим часом очікує на повноцінний комплексний план від керівництва ДП «Антонов» щодо відновлення та посилення кадрового потенціалу підприємства, повернення втрачених професіоналів та залучення нових фахівців.