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Здоров'я Події

В Україні прогнозується подальше падіння захворюваності на COVID-19

  • Свідров Олексій
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COVID-19

В Національній академії наук прогнозують подальше падіння захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19.

«Репродуктивне число стало менше одиниці для всіх регіонів України, крім Луганської області”, – повідомили вчені, додавши, що тут потрібно враховувати вплив додаткового вихідного дня минулого тижня (25 грудня), – це традиційно занижує статистику.   За останній тиждень відсоток виявлення нових інфікованих за допомогою ПЛР-тестів майже не змінився і склав 29%,» – йдеться в повідомленні.

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Підкреслюється, що з 29 грудня по 4 січня середня кількість нових випадків COVID-19 в Україні, імовірно, буде в межах 7 300 – 8 200 на добу, а 5 – 11 січня – 6 200 – 7 300.

Раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що Україна отримає 16 млн доз вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX.

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Нагадаємо, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні буде діяти посилений карантин.

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