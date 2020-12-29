В Україні прогнозується подальше падіння захворюваності на COVID-19

В Національній академії наук прогнозують подальше падіння захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19.

«Репродуктивне число стало менше одиниці для всіх регіонів України, крім Луганської області”, – повідомили вчені, додавши, що тут потрібно враховувати вплив додаткового вихідного дня минулого тижня (25 грудня), – це традиційно занижує статистику. За останній тиждень відсоток виявлення нових інфікованих за допомогою ПЛР-тестів майже не змінився і склав 29%,» – йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що з 29 грудня по 4 січня середня кількість нових випадків COVID-19 в Україні, імовірно, буде в межах 7 300 – 8 200 на добу, а 5 – 11 січня – 6 200 – 7 300.

Раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що Україна отримає 16 млн доз вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні буде діяти посилений карантин.