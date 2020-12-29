Венедіктова спростувала інформацію про блокування «справи ПриватБанку»

Голова Генеральної прокуратури України Ірина Венедиктова заперечує інформацію ЗМІ про затягування нею підписання підозр у справі «ПриватБанку».

«Дозволю собі дати дружню пораду журналісту ЕП, який дозволив собі послатися на секретні джерела в правоохоронних органах, які завірили його в тому, що я блокую підписання підозр в так званій справі “ПриватБанку”. Це джерело або маніпулятор, або брехун», – написала вона у Facebook.

За її словами, всі необхідні кроки зроблені, процесуальні рішення прийняті, справа почала рухатись в потрібному руслі.

«Якщо ці зашифровані джерела інформації і надалі продовжать займатись продажем повітря, я знайду можливість, в тому числі і процесуальну, пояснити більш дохідливо причини, через які справи розслідувались з деяким запізненням», – додала Венедіктова.

Раніше Економічна правда повідомила, що Національне антикорупційне бюро передало підозри по справі «ПриватБанку» на погодження особисто генеральному прокурору. Вже два тижні поспіль від Ірини Венедіктової немає відповіді.